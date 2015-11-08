Хашим Мастур
№98
Полузащитник
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Команда
Зволле
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 июня 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 0:05
Малага
0 : 1
Бетис
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 0:05
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0
Бетис
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 11 тур