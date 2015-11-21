Маурице Хирш
№35
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 мая 1993 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Ганновер-96
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
2
Ганновер-96
1
был в запасе
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 4
Боруссия
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
4
был в запасе