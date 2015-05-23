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Педро Астрай Лопес
№29
Нападающий
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7 : 3
Хетафе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7
Хетафе
3
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3
Хетафе
2
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
21:45
Хетафе
0 : 3
Валенсия
22.09.2014
22 сент. 2014
пн
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0
Валенсия
3
был в запасе
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Альмерия
0
был в запасе