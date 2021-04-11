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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Иван Галанин
№98
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
был в запасе