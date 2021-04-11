Иван Галанин
№98
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
был в запасе