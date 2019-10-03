Дуглас (Дуглас дос Сантос)
№5
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 авг. 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур