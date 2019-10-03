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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дуглас (Дуглас дос Сантос)
№5
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 авг. 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур