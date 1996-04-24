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Олимпиада
Габриэле Мончини
№21
Нападающий
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2014/2015
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:30
Фиорентина
0 : 1
Беневенто
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 1 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 2 тур