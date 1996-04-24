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Олимпиада
Альберто Ильо
№16
Вратарь
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 апр. 1996 (24) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
Чезена
1 : 4
Наполи
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1
Наполи
4
был в запасе
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
21:00
Чезена
1 : 1
Верона
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1
Верона
1
был в запасе