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Олимпиада
Сальваторе Молина
№17
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 янв. 1992 (29) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
Лацио
3 : 2
Кротоне
12.03.2021
12 марта 2021
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 39'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 39' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 23 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 15 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
29'
29'
29'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур