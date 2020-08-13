Конрад Лаймер
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Австрия
Дата рождения
27 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.08.2020 13 авг. 2020 чт 22:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Атлетико
13.08.2020 13 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 72'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
РБ Лейпциг
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 72' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
50'
50'
50'
10.03.2020 10 марта 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 83'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 83' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала