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Материалы
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Евро-2020
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Олимпиада
Конрад Лаймер
№27
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Австрия
Дата рождения
27 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
13.08.2020
13 авг. 2020
чт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Атлетико
13.08.2020
13 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 72'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
РБ Лейпциг
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 72' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
РБ Лейпциг
3 : 0
Тоттенхэм
50'
50'
50'
10.03.2020
10 марта 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
РБ Лейпциг
3
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
РБ Лейпциг
19.02.2020
19 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 83'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Тоттенхэм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 83' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала