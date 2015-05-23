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Олимпиада
Хорхе Морсильо
№33
Защитник
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Команда
Хапоэль Ирони
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 марта 1986 (35) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 4
Реал Сосьедад
64'
17'
64'
17'
64'
17'
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
64'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Кордоба
1 : 2
Райо Вальекано
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:00
Эспаньол
1 : 1
Райо Вальекано
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:00
Райо Вальекано
1 : 1
Валенсия
62'
62'
62'
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
20:00
Севилья
2 : 0
Райо Вальекано
31'
31'
31'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
20:00
минуты: 14' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2
Райо Вальекано
0
минуты: 14' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
03.04.2015
03 апр. 2015
пт
21:45
Эйбар
1 : 2
Райо Вальекано
03.04.2015
03 апр. 2015
пт
21:45
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1
Райо Вальекано
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
1 : 0
Малага
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1
Малага
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
4 : 2
Леванте
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4
Леванте
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:45
Райо Вальекано
1 : 2
Депортиво
30.01.2015
30 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
1
Депортиво
2
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
Атлетико
3 : 1
Райо Вальекано
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
Райо Вальекано
0 : 1
Кордоба
12.01.2015
12 янв. 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0
Кордоба
1
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:00
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
32'
32'
32'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0
Севилья
1
был в запасе
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
22:45
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
Малага
4 : 0
Райо Вальекано
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
Леванте
0 : 2
Райо Вальекано
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Вильярреал
4 : 2
Райо Вальекано
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 4 тур
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:00
Райо Вальекано
2 : 3
Эльче
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
2
Эльче
3
был в запасе
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