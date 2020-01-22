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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Хуан Карлос (Хуан Карлос Мартин Коррал)
№1
Вратарь
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Команда
Луго
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 янв. 1988 (33) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:00
Жирона
0 : 3
Вильярреал
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала