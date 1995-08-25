Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Борха Фернандес
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:15
Сельта
1 : 0
Реал Сосьедад
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
3 : 0
Сельта
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
0:05
Малага
2 : 0
Сельта
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
2
Сельта
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:15
Сельта
1 : 0
Эспаньол
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:15
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1
Эспаньол
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
0:05
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Сельта
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
был в запасе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015
02 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе