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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сандро Рамирес
№24
Нападающий
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Команда
Уэска
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июля 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
22:00
Леванте
0 : 2
Уэска
02.04.2021
02 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
0
Уэска
2
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Уэска
0 : 0
Осасуна
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Барселона
4 : 1
Уэска
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
4
Уэска
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:00
Уэска
3 : 4
Сельта
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3
Сельта
4
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Эйбар
1 : 1
Уэска
81'
81'
81'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
81'
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
1
Уэска
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:30
Уэска
3 : 2
Гранада
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Уэска
3
Гранада
2
был в запасе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
Уэска
0 : 2
Бетис
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
0
Бетис
2
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:00
Гранада
3 : 3
Уэска
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
3
Уэска
3
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Уэска
0 : 1
Севилья
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0
Севилья
1
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 11 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Осасуна
1 : 1
Уэска
5'
5'
5'
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
5'
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1
Уэска
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Уэска
1 : 1
Эйбар
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:00
Реал
4 : 1
Уэска
88'
88'
88'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4
Уэска
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Уэска
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4
Уэска
1
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 7 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:30
Уэска
2 : 2
Вальядолид
56'
56'
56'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:30
56'
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2
Вальядолид
2
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 6 тур