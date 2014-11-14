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Олимпиада
Вадим Кричмарь
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 авг. 1988 (32) года
Рост
191
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
Химик
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химик
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Крылья Советов
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
1
Крылья Советов
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
минуты: 39' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волга
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 39' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Анжи
1 : 1
СКА-Хабаровск
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Анжи
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
23'
23'
23'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 31'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 31' / Россия. ФНЛ, 8 тур