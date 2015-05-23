Ирасуста (Хон Ирасустабаррена)
№13
Вратарь
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Команда
Баракалдо
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 апр. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
Эйбар
3 : 0
Кордоба
23.05.2015 23 мая 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3
Кордоба
0
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
08.05.2015 08 мая 2015 пт 21:45
Эйбар
0 : 2
Эспаньол
08.05.2015 08 мая 2015 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0
Эспаньол
2
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 20:00
Валенсия
3 : 1
Эйбар
03.05.2015 03 мая 2015 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Эйбар
1
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
Эйбар
1 : 3
Севилья
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1
Севилья
3
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
Альмерия
2 : 0
Эйбар
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Эйбар
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 22:00
Эйбар
0 : 1
Сельта
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0
Сельта
1
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 21:00
Вильярреал
1 : 0
Эйбар
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Эйбар
0
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:00
Эйбар
1 : 3
Атлетико
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1
Атлетико
3
был в запасе
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 23:59
Реал Сосьедад
1 : 0
Эйбар
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
0
был в запасе
16.01.2015 16 янв. 2015 пт 22:45
Кордоба
1 : 1
Эйбар
16.01.2015 16 янв. 2015 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1
Эйбар
1
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2
Хетафе
1
был в запасе
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 21:00
Эспаньол
1 : 2
Эйбар
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Эйбар
2
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:00
Эйбар
0 : 1
Валенсия
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0
Валенсия
1
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Севилья
0 : 0
Эйбар
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0
Эйбар
0
был в запасе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
Эйбар
5 : 2
Альмерия
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5
Альмерия
2
был в запасе