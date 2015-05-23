Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Ирасуста (Хон Ирасустабаррена)
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Баракалдо
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 апр. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Эйбар
3 : 0
Кордоба
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3
Кордоба
0
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
08.05.2015
08 мая 2015
пт
21:45
Эйбар
0 : 2
Эспаньол
08.05.2015
08 мая 2015
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0
Эспаньол
2
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
20:00
Валенсия
3 : 1
Эйбар
03.05.2015
03 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Эйбар
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:00
Эйбар
1 : 3
Севилья
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1
Севилья
3
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Альмерия
2 : 0
Эйбар
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2
Эйбар
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
22:00
Эйбар
0 : 1
Сельта
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0
Сельта
1
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
21:00
Вильярреал
1 : 0
Эйбар
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Эйбар
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:00
Эйбар
1 : 3
Атлетико
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1
Атлетико
3
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Реал Сосьедад
1 : 0
Эйбар
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Эйбар
0
был в запасе
16.01.2015
16 янв. 2015
пт
22:45
Кордоба
1 : 1
Эйбар
16.01.2015
16 янв. 2015
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1
Эйбар
1
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2
Хетафе
1
был в запасе
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
21:00
Эспаньол
1 : 2
Эйбар
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Эйбар
2
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Эйбар
0 : 1
Валенсия
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0
Валенсия
1
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
19:00
Севилья
0 : 0
Эйбар
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0
Эйбар
0
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
Эйбар
5 : 2
Альмерия
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5
Альмерия
2
был в запасе