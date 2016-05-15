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Олимпиада
Ирурета (Хавьер Ируретагойена)
№1
Вратарь
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 марта 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:00
Эспаньол
4 : 2
Эйбар
15.05.2016
15 мая 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
4
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Валенсия
4 : 0
Эйбар
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4
Эйбар
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:30
Эйбар
2 : 1
Реал Сосьедад
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
17:00
Реал
4 : 0
Эйбар
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4
Эйбар
0
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:15
Эйбар
1 : 2
Вильярреал
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1
Вильярреал
2
был в запасе
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
был в запасе
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Эйбар
0
был в запасе
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016
26 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
0:05
Сельта
3 : 2
Эйбар
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3
Эйбар
2
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Леванте
0
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
3
Эйбар
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
Эйбар
1 : 2
Малага
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1
Малага
2
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
20:15
Эйбар
2 : 1
Эспаньол
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
2
Эспаньол
1
был в запасе
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0
Эйбар
4
был в запасе
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:30
Эйбар
2 : 0
Спортинг
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2
Спортинг
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Эйбар
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Эйбар
0
был в запасе
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