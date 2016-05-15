Ирурета (Хавьер Ируретагойена)
№1
Вратарь
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 марта 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:00
Эспаньол
4 : 2
Эйбар
15.05.2016 15 мая 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
4
Эйбар
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Валенсия
4 : 0
Эйбар
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
4
Эйбар
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:30
Эйбар
2 : 1
Реал Сосьедад
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
Реал
4 : 0
Эйбар
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Реал
4
Эйбар
0
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:15
Эйбар
1 : 2
Вильярреал
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1
Вильярреал
2
был в запасе
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 0:05
Райо Вальекано
1 : 1
Эйбар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1
Эйбар
1
был в запасе
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Севилья
1 : 0
Эйбар
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Эйбар
0
был в запасе
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
был в запасе
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 0:05
Сельта
3 : 2
Эйбар
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3
Эйбар
2
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
Эйбар
2 : 0
Леванте
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Леванте
0
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Атлетико
3 : 1
Эйбар
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
3
Эйбар
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
Эйбар
1 : 2
Малага
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1
Малага
2
был в запасе
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 20:15
Эйбар
2 : 1
Эспаньол
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
2
Эспаньол
1
был в запасе
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 18:00
Бетис
0 : 4
Эйбар
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0
Эйбар
4
был в запасе
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:30
Эйбар
2 : 0
Спортинг
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2
Спортинг
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 0:05
Депортиво
2 : 0
Эйбар
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Эйбар
0
был в запасе