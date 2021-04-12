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Олимпиада
Хоан Хордан
№24
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июля 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
суперкубок уефа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
89'
89'
89'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
88'
88'
88'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
83'
83'
83'
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 87'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
минуты: 1' - 87' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
1 : 0
Уэска
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Уэска
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
55'
55'
55'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
16:00
55'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1
Севилья
2
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 1 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
Валенсия
0 : 1
Севилья
83'
83'
83'
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
0
Севилья
1
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Севилья
1 : 1
Вальядолид
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1
Вальядолид
1
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 12 тур
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