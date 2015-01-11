Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тирасил Дангба
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Альмерия
Гражданство
Тайланд
Дата рождения
6 июня 1988 (32) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:45
Сельта
0 : 1
Альмерия
19.12.2014
19 дек. 2014
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Альмерия
1
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
Эйбар
5 : 2
Альмерия
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5
Альмерия
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
22:45
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
01.12.2014
01 дек. 2014
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
22:00
Вильярреал
2 : 0
Альмерия
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
22:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2
Альмерия
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Альмерия
0 : 1
Атлетико
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
0
Атлетико
1
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Альмерия
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1
Альмерия
2
был в запасе
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
22:00
Альмерия
1 : 1
Кордоба
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
22:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1
Кордоба
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Альмерия
0
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
-:-
Альмерия
1 : 1
Эспаньол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
-:-
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1
Эспаньол
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 1 тур