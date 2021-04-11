Томас (Томас Тейе)
№18
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Гана
Дата рождения
13 июня 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
52'
52'
52'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
41'
41'
41'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 1
Лестер Сити
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур