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Теннис
Олимпиада
Томас (Томас Тейе)
№18
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Гана
Дата рождения
13 июня 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
Арсенал
2 : 1
Тоттенхэм
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
52'
52'
52'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
41'
41'
41'
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Арсенал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
Арсенал
0 : 1
Лестер Сити
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 0
Арсенал
90'
90'
90'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
1
Арсенал
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур