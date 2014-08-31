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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маркос Ремесейро
№28
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 июля 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
22:00
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе