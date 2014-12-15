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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Хуан Карлос (Хуан Карлос Реал Руис)
№21
Полузащитник
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Команда
Уэска
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 марта 1992 (29) лет
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
22:45
Депортиво
1 : 0
Эльче
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
22:45
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1
Эльче
0
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
23:59
Депортиво
0 : 0
Реал Сосьедад
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
23:59
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Хетафе
2
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:00
Депортиво
3 : 0
Валенсия
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
3
Валенсия
0
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 8 тур