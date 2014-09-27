Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мицуру Маруока
№31
Полузащитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Япония
Дата рождения
6 янв. 1996 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
2
Штутгарт
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Майнц
2
Боруссия
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Байер
2
был в запасе