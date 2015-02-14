Агустин Кусильяс
№27
Вратарь
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Команда
Малага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 апр. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 23:59
Малага
0 : 2
Эспаньол
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0
Эспаньол
2
был в запасе