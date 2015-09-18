Деванте Паркер
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Майнц
3 : 1
Хоффенхайм
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
3
Хоффенхайм
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур