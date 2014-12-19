Патрик Пфлюке
№7
Полузащитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1
Бавария
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур