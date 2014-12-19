Дамиан Россбах
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Зандхаузен
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 февр. 1993 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
Майнц
1 : 2
Бавария
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1
Бавария
2
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 16:30
Майнц
0 : 0
Ганновер-96
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0
Ганновер-96
0
был в запасе