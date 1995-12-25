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Евро-2020
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Олимпиада
Мирнес Пепич
№6
Полузащитник
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Команда
Ганза
Гражданство
Черногория
Дата рождения
19 дек. 1995 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:30
Герта
2 : 0
Падерборн
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2
Падерборн
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
Падерборн
0 : 6
Бавария
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
0
Бавария
6
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:30
Ганновер-96
1 : 2
Падерборн
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1
Падерборн
2
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Падерборн
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0
Падерборн
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур