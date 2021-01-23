Марио Вранчич
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Норвич Сити
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
23 мая 1989 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Барнсли
1 : 0
Норвич Сити
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнсли
1
Норвич Сити
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
был в запасе