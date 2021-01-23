Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марио Вранчич
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Норвич Сити
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
23 мая 1989 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Барнсли
1 : 0
Норвич Сити
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Барнсли
1
Норвич Сити
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Норвич Сити
2 : 0
Ковентри
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Норвич Сити
2
Ковентри
0
был в запасе