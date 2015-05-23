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Даниэль Люк
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 мая 1991 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Штутгарт
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1
Штутгарт
2
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Падерборн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1
Падерборн
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
Падерборн
1 : 3
Вольфсбург
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1
Вольфсбург
3
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Падерборн
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1
Падерборн
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:30
Падерборн
2 : 2
Вердер
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Падерборн
2
Вердер
2
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Падерборн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
3
Падерборн
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Падерборн
2 : 1
Аугсбург
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2
Аугсбург
1
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:30
Герта
2 : 0
Падерборн
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2
Падерборн
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
Падерборн
0 : 0
Хоффенхайм
21.03.2015
21 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Падерборн
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
19:30
Падерборн
0 : 3
Байер
08.03.2015
08 марта 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0
Байер
3
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 0
Падерборн
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0
Падерборн
0
был в запасе
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Падерборн
1 : 2
Шальке-04
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Падерборн
1
Шальке-04
2
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
19:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Фрайбург
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1
Фрайбург
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Вердер
4 : 0
Падерборн
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
4
Падерборн
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Падерборн
2 : 2
Боруссия
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Падерборн
2
Боруссия
2
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Аугсбург
3 : 0
Падерборн
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3
Падерборн
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:30
Падерборн
3 : 1
Герта
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3
Герта
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 0
Падерборн
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1
Падерборн
0
был в запасе
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