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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Джидеон Юнг
№33
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 сент. 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Гамбург
1 : 3
РБ Лейпциг
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Гамбург
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
19:30
Падерборн
0 : 2
Гамбург
33'
33'
33'
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Падерборн
0
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала