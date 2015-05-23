Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томас Брекер
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Дуйсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 янв. 1985 (36) лет
Рост
187
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
минуты: 48' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 48' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
87'
87'
87'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Байер
5 : 1
Кельн
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
5
Кельн
1
был в запасе