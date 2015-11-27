Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Казуке Нагасава
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 дек. 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Дармштадт
0 : 0
Кельн
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0
Кельн
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
Байер
1 : 2
Кельн
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1
Кельн
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Хоффенхайм
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 11 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:30
Шальке-04
0 : 3
Кельн
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Кельн
3
был в запасе
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
Кельн
1 : 1
Ингольштадт
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
1
Ингольштадт
1
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Гамбург
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
2
Гамбург
1
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе