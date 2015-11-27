Казуке Нагасава
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 дек. 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
Дармштадт
0 : 0
Кельн
27.11.2015 27 нояб. 2015 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0
Кельн
0
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Байер
1 : 2
Кельн
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1
Кельн
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Хоффенхайм
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 11 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:30
Шальке-04
0 : 3
Кельн
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Кельн
3
был в запасе
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Кельн
1 : 1
Ингольштадт
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
1
Ингольштадт
1
был в запасе
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Гамбург
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
2
Гамбург
1
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Вольфсбург
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Вольфсбург
1
был в запасе