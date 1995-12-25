Давид Кинсомби
№17
Защитник
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 дек. 1995 (25) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Хольштайн
2 : 1
Фрайбург
79'
79'
79'
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
79'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2
Фрайбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
Мюнхен 1860
1 : 3
Хольштайн
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Хольштайн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала