Янник Зуммак
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 марта 1996 (25) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:30
Айнтрахт
6 : 2
Кельн
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
6
Кельн
2
был в запасе