Оливер Хюсинг
№5
Защитник
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Команда
Хайденхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 февр. 1993 (28) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
4
Хайденхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала