Марко Шустер
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 окт. 1995 (25) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
Аугсбург
2 : 2
Байер
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2
Байер
2
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:30
Аугсбург
2 : 2
Айнтрахт
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
2
был в запасе