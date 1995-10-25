Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Спартак
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Шустер
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 окт. 1995 (25) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
Аугсбург
2 : 2
Байер
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
2
Байер
2
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:30
Аугсбург
2 : 2
Айнтрахт
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2
Айнтрахт
2
был в запасе