Тим Ридер
№23
Защитник
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 сент. 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
5
Аугсбург
1
был в запасе