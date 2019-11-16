Георгиос Экономидес
№23
Полузащитник
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Команда
Омония
Гражданство
Кипр
Дата рождения
4 окт. 1990 (30) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 17:00
Кипр
1 : 2
Шотландия
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Кипр
1
Шотландия
2
был в запасе