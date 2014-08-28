Герасимос Филакту
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Омония
Гражданство
Кипр
Дата рождения
24 июля 1991 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
Омония
1 : 2
Динамо
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
был в запасе
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
был в запасе