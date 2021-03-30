Рубен Невеш (Рубен Диого да Силва Невеш)
№8
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 марта 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 89'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
минуты: 1' - 89' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сербия
2
Португалия
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Португалия
1 : 0
Азербайджан
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Португалия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур