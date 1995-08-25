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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оуэн О'Коннелл
№6
Защитник
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Команда
Рочдейл
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
13 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Рочдейл
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
4
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Рочдейл
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рочдейл
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала