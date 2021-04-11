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Олимпиада
Джейсон Денайе
№5
Защитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
28 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
франция. кубок
лига наций. лига а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Лион
-:-
Анжер
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
-
Анжер
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Ланс
1 : 1
Лион
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
ПСЖ
4
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 30 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
был в запасе
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 23'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 1' - 23' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
83'
83'
83'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
83'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лион
3 : 2
Ланс
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Лион
3 : 0
Реймс
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Анжер
0 : 1
Лион
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
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