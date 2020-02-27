Томас Де Винсенти
№30
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 февр. 1989 (32) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
74'
86'
74'
86'
74'
86'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
74'
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала