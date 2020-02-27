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Материалы
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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Томас Де Винсенти
№30
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 февр. 1989 (32) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
74'
86'
74'
86'
74'
86'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
74'
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 71'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 71' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала