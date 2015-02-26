Андреас Кристенсен Брун
№30
Полузащитник
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Команда
Ольборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
17 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Брюгге
3 : 0
Ольборг
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
3
Ольборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
Ольборг
1 : 3
Брюгге
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ольборг
1
Брюгге
3
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала