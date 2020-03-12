Николай Томсен
№14
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
был в запасе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Селтик
1
Копенгаген
3
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе