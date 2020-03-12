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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Николай Томсен
№14
Полузащитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2014/2015
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
был в запасе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Селтик
1
Копенгаген
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе