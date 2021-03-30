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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Владислав Климович
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
12 июня 1996 (24) года
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Бельгия
8 : 0
Белоруссия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 74' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Бельгия
8
Белоруссия
0
минуты: 74' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 87' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
минуты: 87' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур