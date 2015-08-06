Николас Горосито
№16
Защитник
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Команда
Слован
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 авг. 1988 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
3
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд