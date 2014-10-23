Павел Форжт
№6
Нападающий
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
26 июня 1983 (37) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 3
Спарта
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
0
Спарта
3
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Слован
0 : 2
Наполи
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
0
Наполи
2
был в запасе
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Янг Бойз
5 : 0
Слован
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
5
Слован
0
был в запасе