Матей Якубек
№29
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 янв. 1995 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Янг Бойз
5 : 0
Слован
90'
90'
90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
5
Слован
0
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур