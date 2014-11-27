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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
Сейдуба Сума
№20
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
11 июня 1991 (29) лет
Рост
161
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
11'
11'
11'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
11'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
1
Янг Бойз
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Спарта
4 : 0
Слован
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Слован
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Слован
0 : 3
Спарта
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
0
Спарта
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Слован
0 : 2
Наполи
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур